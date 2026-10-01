ঐশ্বরিয়া রাই, প্যারিস ফ্যাশন উইক মাতালেন আরও যেসব তারকা

ঐশ্বরিয়া রাই, প্যারিস ফ্যাশন উইক মাতালেন আরও যেসব তারকা
নতুন নকশা, বাহারি পোশাক আর বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনায় জমে উঠেছে প্যারিস ফ্যাশন উইক। বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর নতুন সংগ্রহে রানওয়েতে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের কাট, রং ও শৈলী। ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, মেরি আদাম-লিনেয়ার্ট, ওয়েইনসান্তো ও ম্যাক্সোসা আফ্রিকার পোশাকের পাশাপাশি লরিয়াল প্যারিসের আয়োজনে নজর কেড়েছেন সংগীতশিল্পী সেলিন ডিওন, অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, ভায়োলা ডেভিস ও ইভা লঙ্গোরিয়ার মতো তারকারা। ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ছবিগুলো তোলা।
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