তারকাদ্যুতিতে জমকালো উদ্বোধন কান উৎসবের
বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ‘কান চলচ্চিত্র উৎসব’–এর এবারের আসরের পর্দা উঠেছে। তারকাদের উপস্থিতি এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উচ্ছ্বাসে মুখর এখন ভূমধ্যসাগরকূলে ফ্রান্সের শহর কান। গতকাল মঙ্গলবার উদ্বোধনী আয়োজনে নজর কাড়েন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। লালগালিচায় সদর্প উপস্থিতিতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারও জাঁকালো আয়োজনে হয় উৎসবের উদ্বোধন। চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী, প্রযোজকসহ নানা তারকার মেলা এখন কানে। লালগালিচা ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা, আলোকসজ্জা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাস—কোনোটির কমতি ছিল না। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে কান উৎসব শুধু সিনেমা প্রদর্শনের আয়োজন নয়, বরং এটি বিশ্ব সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক বড় উদ্যাপন। প্রতিবছরের মতো এবারও প্রতিযোগিতা বিভাগ, বিশেষ প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন পার্শ্ব আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বের নামী নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা।