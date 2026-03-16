একঝলক ১৬ মার্চ ২০২৬

সাদা কেশর ছড়িয়ে ফুটেছে গোলাপজামের ফুল। গির্জাপাড়া, মৌলভীবাজার, ১৬ মার্চছবি: আকমল হোসেন
২ / ১১
গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাদ্যযন্ত্র ডুগি তৈরি করছেন কারিগর তরুণ কুমার দাস। এখন তাতে রং দেওয়া হচ্ছে। তৈরি শেষে একেকটি ডুগি ২ থেকে ৩ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেন তিনি। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ১৬ মার্চছবি: আলীমুজ্জামান
৩ / ১১
বাড়ির পাশে বাগানের মধ্যে জুলাপাতি খেলায় মেতে উঠেছে শিশুরা। গঙ্গাবরদী, ফরিদপুর, ১৫ মার্চছবি: আলীমুজ্জামান
৪ / ১১
জুমে বোনা হলুদ তুলছেন দুই নারী। মরাটিলা, খাগড়াছড়ি, ১৬ মার্চছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
৫ / ১১
সূর্য উঠছে, লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ছাতিয়ানতলা, বগুড়া, ১৬ মার্চছবি: সোয়েল রানা
৬ / ১১
সাতসকালেই নিজের জমি থেকে ঢ্যাঁড়স তুলছেন এক কৃষক। মেঘাগাছা, বগুড়া, ১৬ মার্চছবি: সোয়েল রানা
৭ / ১১
সড়কের পাশে ঝুপড়িতে নিজের বাগানের পেঁপেসহ বিভিন্ন ফসল বিক্রি করতে পসরা সাজিয়ে বসেছেন মা ও শিশু। সাপছড়ি, যৌথখামার, রাঙামাটি, ১৬ মার্চছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৮ / ১১
কয়েক শ বছরের পুরোনো গাছটি। পাতা ঝরে স্তূপ হয়ে আছে। চরপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৬ মার্চছবি: সাজেদুল আলম
৯ / ১১
নিজের তৈরি ঘুড়ি ওড়াতে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে স্কুলছাত্র মো. ইব্রাহিম। তাকে সহযোগিতা করছে বড় ভাই রকিব উদ্দিন। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৬ মার্চছবি: আবদুর রহমান ঢালী
১০ / ১১
গাড়ির তেল শেষ। তেলের জন্য প্রাইভেট কারটি ঠেলে তেলের পাম্পে নিয়ে যাচ্ছেন চালক। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, গৌরীপুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৬ মার্চছবি: আবদুর রহমান ঢালী
১১ / ১১
কলার কাঁদি আর এক আঁটি ফুলঝাড়ু বিক্রি করতে গন্তব্যে যাচ্ছেন পাহাড়ি এক তরুণ। ফুরমোনপাড়া, রাঙামাটি, ১৬ মার্চছবি: সুপ্রিয় চাকমা