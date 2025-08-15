একঝলক (১৫ আগস্ট ২০২৫)

কুমার নদের পাড়ে বসেছে ঐতিহ্যবাহী নৌকার হাট। বর্ষার এই মৌসুমে নৌকা তৈরির কারিগরেরা নিজেদের বানানো নৌকা বিক্রি করতে জড়ো হন এই হাটে। দিনভর চলে বিকিকিনি। হাটে আঁকার ও মানভেদে একেকটি নৌকা ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা ধরে বিক্রি হয়। ছিলাধরচর এলাকা, ভাঙা উপজেলা সদর ফরিদপুর ১৫ আগস্টছবি: আলীমুজ্জামান
হাটে কৃষকের কাছ থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করেন ব্যবসায়ীরা। এরপর সেগুলো বস্তাবন্দী করে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। সেসব পেঁয়াজের বস্তা ট্রাকে তুলছেন শ্রমিকেরা। হাটে প্রতি মণ পেঁয়াজ ২ হাজার ২০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। ছিলাধরচর এলাকা, ভাঙা উপজেলা, সদর ফরিদপুর, ১৫ আগস্টছবি: আলীমুজ্জামান
ধনাগোদার পাড়ে ভোরের আলোয় জমে ওঠে তাজা মাছের হাট। চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জনতা বাজার এলাকা, ১৫ আগস্টছবি: প্রথম আলো।
প্রখর রোদের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে ছাতা মেলে নৌকায় চলছেন নৌকার যাত্রীরা। বাঁকছড়ি মুখ, রাঙামাটি। ১৫ আগস্টছবি: সুপ্রিয় চাকমা
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে যমুনা সেতুর মুখে মহাসড়ক অবরোধ করে পথনাটক, শিকল ভাঙার গান ও প্রতীকী ক্লাসের আয়োজন করেন শিক্ষার্থীরাছবি: প্রথম আলো
বেশ কয়েক দিন পর সূর্যের দেখা মিলেছে। ঝলমলে রোদের দিনে দইয়ের পাত্র তৈরিতে ব্যস্ত এক মৃৎশিল্পী। শুক্রবার, ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৫ আগস্টছবি: সাজেদুল আলম
বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়েছে। সেই পানি পেরিয়ে চরে গবাদিপশু নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। গঙ্গাচড়া উপজেলার পূর্ব ইচলি এলাকা, রংপুর, ১৫ আগস্টছবি: মঈনুল ইসলাম
মাছ ধরার আগে জালের যেখানে ছেঁড়া আছে, সেগুলো সেলাই করছেন জেলেরা। গঙ্গাচড়া উপজেলার তিস্তা সড়ক সেতু, রংপুর, ১৫ আগস্টছবি: মঈনুল ইসলাম
পানের বরজের ভেতর পান সংগ্রহ করছেন পানচাষি হ্লাসিংঅং মারমা। স্থানীয়দের চাহিদা মিটিয়েও বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করেন তিনি। ডলুপাড়া এলাকা, বান্দরবান, ১৫ আগস্টছবি: মংহাইসিং মারমা
আমন ধানের চারা রোপণ করছেন কৃষক। গ্রাম শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ১৫ আগস্টছবি: আকমল হোসেন নিপু
ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার অটোরিকশা রড নিয়ে দূরপাল্লার যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে মহাসড়কে। অথচ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় মহাসড়কে এ ধরনের যান চলাচল নিষিদ্ধ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, ১৫ আগস্টছবি: আবদুর রহমান ঢালী
বর্ষার শেষ দিন আজ। কাল শরতের প্রথম দিন। নৈঃসর্গিক সৌন্দর্যের দিক থেকে শরৎই অনন্য। শরতের আকাশ, নদী, ফুল—সবই শান্ত, মায়াময়। বড়াদম এলাকা, রাঙামাটি, ১৫ আগস্টছবি: সুপ্রিয় চাকমা
জুমচাষি পাহাড়ি নারী। নিজের জুমখেত থেকে বিনি ভুট্টা সংগ্রহ করছেন। এই ভুট্টা স্থানীয় পাইকারেরা ৮০ টাকা কেজিতে কিনে নিয়ে যান। মোরঘোনা আদাম, রাঙামাটি, ১৫ আগস্টছবি: সুপ্রিয় চাকমা