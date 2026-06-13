একঝলক (১৩ জুন ২০২৬)

বিশ্বকাপ এলেই পছন্দের দেশের পতাকা কেনেন অনেকে। তাতে বিক্রিও বাড়ে। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পতাকা বিক্রির এমন দৃশ্য এখন সারা দেশের। আদালত সড়ক, খাগড়াছড়ি, ১৩ জুনছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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রাজবাড়ীর কালুখালী কলেজ মোড় এলাকায় ইজিবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে মহাসড়কের পাশে ডোবায় পড়ে মাইক্রোবাসটি। পরে এটি টেনে তোলা হয়। গাড়িতে মায়ের কোলে থাকা দুই বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়। কালুখালী কলেজ মোড়, রাজবাড়ী, ১৩ জুনছবি: প্রথম আলো
বাড়ির আঙিনায় আয়েশ করে বসে আছে বিড়ালটি। তবারিপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ১৩ জুনছবি: সাজেদুল আলম
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প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পানিতে নেমে শরীর জুড়িয়ে নিচ্ছে কুকুরটি। স্বল্পপেন্নাই, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৩ জুনছবি: আবদুর রহমান ঢালী
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বৃষ্টির মধ্যে একটি মোটরসাইকেলে শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় এক ব্যক্তি। পেছনে থাকা নারী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ছাতা ধরেছেন এক হাতে, অন্য হাতে আগলে রাখছেন শিশুকে। ফরহাদ খাঁ পুল, শিবগঞ্জ, সিলেট, ১৩ জুনছবি: আনিস মাহমুদ
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ঝিরিঝিরি বৃষ্টি উপেক্ষা করেই জীবিকার সন্ধানে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও থেমে থাকে না এই নারীর মতো দিনমজুরদের জীবনসংগ্রাম। নাইওরপুল, সিলেট, ১৩ জুনছবি: আনিস মাহমুদ
বাড়ির উঠানে পাটকাঠি দিয়ে লাউগাছের মাচা তৈরি করছেন এক কৃষক। চর কৃষ্ণপুর, ফরিদপুর, ১৩ জুনছবি: আলীমুজ্জামান
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বিশ্বকাপ উন্মাদনা এখন সারা দেশে। সাগরসৈকতেও শিশু-কিশোরেরা মেতেছে ফুটবলে। তালতলী, বরগুনা, ১৩ জুনছবি: সাইয়ান
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দক্ষিণ উপকূলের একটি সমুদ্রসৈকত ‘শুভ সন্ধ্যা’। এখানে প্রতিদিন আসেন অনেক পর্যটক। সৈকতে ঘুরে বেড়ান, ছবি তোলেন। তালতলী, বরগুনা, ১৩ জুনছবি: সাইয়ান
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বৃষ্টিভেজা সাদা জবা ফুলের পাপড়িতে জমে আছে জলকণা। ফারুকপাড়া, বান্দরবান, ১৩ জুনছবি: মং হাই সিং মারমা
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বাগান থেকে ঝুড়িভর্তি আনারস মাথায় চেপে বাড়ি ফিরছেন দুই পাহাড়ি নারী। শৈলপ্রপাত এলাকা, বান্দরবান, ১৩ জুনছবি: মং হাই সিং মারমা
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ঘোড়ার গাড়িতে বাঁশ ও মাটির তৈরি গৃহস্থালি পণ্য নিয়ে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। ঠাকুরবাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর, ১৩ জুনছবি: মঈনুল ইসলাম
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22. দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আনা বাঁশ পরিবহন ও খালাসের কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। রাজধানী ও আশপাশের এলাকার নির্মাণকাজ, মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন গ্রামীণ কাজে ব্যবহারের জন্য এসব বাঁশ সরবরাহ করা হয়। তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ জুনছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
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হামের উপসর্গ ও হামে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে আসছেন স্বজনেরা। ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতাল, ঢাকা, ১৩ জুনছবি: মীর হোসেন