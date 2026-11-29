শরীয়তপুরে পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের টোল প্লাজার কাছে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা। এ সময় ২০ থেকে ২৫টি মোটরসাইকেল ও কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়। জাজিরা, শরীয়তপুর, ২৯ নভেম্বরছবি: সংগৃহীত
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আসছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। এ মাসে নানা আয়োজনে ব্যবহৃত হবে ছোট আকারের জাতীয় পতাকা। তাই কাপড়ের পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত এক ব্যবসায়ী। জাহাজ কোম্পানি মোড়, রংপুর, ২৯ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
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পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। তবে সকালে ঝলমলে রোদ ওঠায় স্বস্তি ফিরেছে জনজীবনে। তুলারডাঙ্গা, পঞ্চগড় , ২৯ নভেম্বরছবি: রাজিউর রহমান
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রংপুর প্রেসক্লাবের সামনে সুতলি দিয়ে প্যাঁচানো বোমাসদৃশ একটি বস্তু ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে সেটি উদ্ধার করে ঘিরে রাখেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। প্রেসক্লাবের সামনে, রংপুর, ২৯ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম