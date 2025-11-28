একঝলক (২৮ নভেম্বর ২০২৫)

চাষিরা এখনো পুরোদমে ফুল তোলা শুরু করেননি। তাই বাজারে জোগান কম, দামও চড়া। বাড়তি দামেই ফুল কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। শাহবাগ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বরছবি: জাহিদুল করিম
১৯ / ২৪
আইন অমান্য করে প্রধান সড়কে ওঠায় জব্দ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা, ঢাকা, ২৮ নভেম্বরছবি: জাহিদুল করিম
২০ / ২৪
বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ ধুলা। বৃষ্টি কম হয় বলে শীতকালে ধুলাজনিত দূষণ আরও প্রকট হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কের ফতুল্লা এলাকা, ২৮ নভেম্বরছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
২১ / ২৪
মাজারে ও মাজারভক্তদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে সাধুগুরুভক্ত ও ওলি–আউলিয়া আশেকান পরিষদ এবং ভাববৈঠকি আয়োজিত ‘প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিচারগানের আসর’। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা ২৮ নভেম্বরছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
২২ / ২৪
মহান আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করায় বাউল আবুল সরকারের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বিক্ষোভ সমাবেশ। বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেট, ঢাকা, ২৮ নভেম্বরছবি: মীর হোসেন
২৩ / ২৪
রাজধানীর ব্যস্ততম শাহবাগ মোড় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনকারীরা। এতে আটকা পড়ে অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন যানবাহন। শাহবাগ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বরছবি: দীপু মালাকার
২৪ / ২৪
বাউল আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের ওপর হামলার বিচার দাবিতে কর্মসূচি পালনকারীদের সঙ্গে জুলাই মঞ্চের নেতা-কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি। জাতীয় জাদুঘরের সামনে, শাহবাগ, ঢাকা ২৮ নভেম্বরছবি: দীপু মালাকার