একঝলক

একঝলক (২৮ নভেম্বর ২০২৫)

১ / ২৪
কুমিল্লায় বইমেলার উদ্বোধনী দিনে প্রথম আলো বন্ধুসভার স্টলে দর্শনার্থীরা। টাউন হল মাঠ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: আবদুর রহমান
২ / ২৪
আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম চলছে। ফলে হাটবাজারে বিক্রি বেড়েছে কৃষি সরঞ্জামের। ধাপ সুলতানগঞ্জ হাট, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া, ২৭ নভেম্বর
ছবি: সোয়েল রানা
৩ / ২৪
গাছ প্রস্তুত শেষে রস আহরণে খেজুরগাছে হাঁড়ি বাঁধছেন এক গাছি। পিয়ারপুর, ফরিদপুর, ২৮ নভেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
৪ / ২৪
খেতেই চলছে আমন ধান মাড়াইয়ের কাজ। ছেংগারচর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর, ২৭ নভেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
৫ / ২৪
নৌকায় বোঝাই করে দড়ি টেনে মাছের খাবার নিয়ে যাচ্ছেন দুই ব্যক্তি। ইছাখালী, মিরসরাই, চট্টগ্রাম ২৮ নভেম্বর
ছবি: ইকবাল হোসেন
৬ / ২৪
চাষিদের কাছ থেকে পাইকারি দরে মুলা কিনে ঢাকায় পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। মিঠাপুকুর, রংপুর, ২৮ নভেম্বর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৭ / ২৪
গৃহস্থালি পণ্য মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বিক্রি করেন এই বিক্রেতা। বাড়ৈপাড়া, রংপুর, ২৮ নভেম্বর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৮ / ২৪
কাটা আমন ধান নিয়ে ঘরে ফিরছেন কৃষক ও শ্রমিকেরা। পোয়ালগাছা গ্রাম, শাহজাহানপুর, বগুড়া, ২৮ নভেম্বর
ছবি: সোয়েল রানা
৯ / ২৪
হারভেস্টার যন্ত্র ব্যবহার করে আমন ধান তোলা হচ্ছে। দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
১০ / ২৪
ধান থেকে খড়কুটা ও চিটা আলাদা করতে ব্যস্ত মারমা দম্পতি। তংপ্রু পাড়া, বান্দরবান, ২৮ নভেম্বর
ছবি: মং হাই সিং মারমা
১১ / ২৪
ধানের শিষের ওপর বসেছে লাল ফড়িং। গোলাঘাট, শ্রীপুর, গাজীপুর। ২৮ নভেম্বর
ছবি: সাদিক মৃধা
১২ / ২৪
হেমন্তের রঙিন সকালে হাওরপারের খেতে আসর জমিয়েছে একঝাঁক সাদা বক। কখনো দল বেঁধে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে বসছে বোরো চাষের জন্য প্রস্তুত খেতে বা খেতের আলে। কখনো আবার ঝাঁক বেঁধে উড়াল দিয়ে হাওয়ায় ভাসছে। কাউয়াদীঘি হাওর, মিরপুর, মৌলভীবাজার, ২৮ নভেম্বর
ছবি: আকমল হোসেন নিপু
১৩ / ২৪
নীল আকাশের ক্যানভাসে অপরূপ ফুটন্ত গোলাপ। কোটবাড়ী, শালবন বিহার, কুমিল্লা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: আবদুর রহমান
১৪ / ২৪
মেঘনা তীরে গাছের ডালে বসে আছে জোড়া ‘সবুজ সুই চোরা’ পাখি। চর জহিরুদ্দিন ফরেস্ট, তজুমদ্দিন, ভোলা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: নেয়ামতউল্যাহ
১৫ / ২৪
কাপ্তাই হ্রদ দখল করে স্থাপনা নির্মাণ থেমে নেই। ঝুঁকিপূর্ণভাবে ঘরবাড়ি ও দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি কাপ্তাই হ্রদের রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার এলাকা থেকে তোলা
ছবি: সৌরভ দাশ
১৬ / ২৪
সকালের কুয়াশা উপেক্ষা করে নগরীর সিআরবি এলাকায় শরীরচর্চা করছেন কয়েকজন। সিআরবি, চট্টগ্রাম, ২৮ নভেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
১৭ / ২৪
কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। গাছের ফাঁক গলে সূর্যের আলো পড়ছে জমিনে। ছুটির দিনে শরীরচর্চায় একটু বেশিই ভিড় থাকে। রমনা পার্ক, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: জাহিদুল করিম
১৮ / ২৪
চাষিরা এখনো পুরোদমে ফুল তোলা শুরু করেননি। তাই বাজারে জোগান কম, দামও চড়া। বাড়তি দামেই ফুল কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। শাহবাগ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: জাহিদুল করিম
১৯ / ২৪
আইন অমান্য করে প্রধান সড়কে ওঠায় জব্দ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: জাহিদুল করিম
২০ / ২৪
বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ ধুলা। বৃষ্টি কম হয় বলে শীতকালে ধুলাজনিত দূষণ আরও প্রকট হয়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কের ফতুল্লা এলাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
২১ / ২৪
মাজারে ও মাজারভক্তদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে সাধুগুরুভক্ত ও ওলি–আউলিয়া আশেকান পরিষদ এবং ভাববৈঠকি আয়োজিত ‘প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিচারগানের আসর’। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ঢাকা ২৮ নভেম্বর
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
২২ / ২৪
মহান আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করায় বাউল আবুল সরকারের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বিক্ষোভ সমাবেশ। বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেট, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: মীর হোসেন
২৩ / ২৪
রাজধানীর ব্যস্ততম শাহবাগ মোড় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনকারীরা। এতে আটকা পড়ে অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন যানবাহন। শাহবাগ, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর
ছবি: দীপু মালাকার
২৪ / ২৪
বাউল আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের ওপর হামলার বিচার দাবিতে কর্মসূচি পালনকারীদের সঙ্গে জুলাই মঞ্চের নেতা-কর্মীদের ধাক্কাধাক্কি। জাতীয় জাদুঘরের সামনে, শাহবাগ, ঢাকা ২৮ নভেম্বর
ছবি: দীপু মালাকার
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
একঝলক থেকে আরও দেখুন