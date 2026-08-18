একঝলক (১৮ আগস্ট ২০২৬)

বৃষ্টিস্নাত জবা ফুল। নগর ভবন চত্বর, বগুড়া, ১৮ আগস্টছবি: সোয়েল রানা
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শরতের আকাশে ছুটে চলা সাদা মেঘ নিচে কাপ্তাই হ্রদের নীলাভ জলরাশি। মানিকছড়ি মুখ, রাঙামাটি, ১৮ আগস্টছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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ভ্যানে কলা সাজিয়ে রাখছেন এক বিক্রেতা। স্টেশন রোড, খুলনা, ১৮ আগস্টছবি: সাদ্দাম হোসেন
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পথের ধারে ফুটে আছে অনিন্দ্য সুন্দর লজ্জাবতী ফুল। গোজাদিয়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ১৮ আগস্টছবি: তাফসিলুল আজিজ
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বর্ষার জলাবদ্ধতার পানি সরে গেলেও সড়কে রেখে গেছে ক্ষত। খুলনার সোনাডাঙ্গা-নতুন রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বয়রা থেকে মুজগুন্নী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছে গর্ত। এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন চলাচলকারীরা। মুজগুন্নী, খুলনা, ১৮ আগস্টছবি: সাদ্দাম হোসেন
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সকালের ট্রেনে লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বাড়ি ফিরবেন চিকিৎসা নিতে আসা যাত্রী। কেউ শুয়ে, কেউবা বসে প্ল্যাটফর্মে সময় পার করছেন। রেলস্টেশন, রংপুর, ১৮ আগস্টছবি: মঈনুল ইসলাম
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ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে ছাগল চরাতে যাচ্ছেন এক নারী। রায়মাঝিরা, বগুড়া, ১৮ আগস্টছবি: সোয়েল রানা
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সারা বছরই গাছে ধরে মরিচ। এক পাশে ফুল, অন্য পাশে পাতার ফাঁকে ফাঁকে মরিচ। লিচুবাগান, রাঙামাটি, ১৮ আগস্ট সকালেছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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গ্রামীণ সড়কের পাশে বসে জাগ দেওয়া পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়িয়ে পাটকাঠি নিচ্ছেন এক কৃষাণী। ডাঙ্গী, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, ১৮ আগস্টছবি: আলীমুজ্জামান
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জমি থেকে ধানের চারা তুলেছেন এক কৃষক। ভালুকা, ময়মনসিংহ ১৮ আগস্টছবি: মোস্তাফিজুর রহমান