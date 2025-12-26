একঝলক (২৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

আমন ধান কাটা শেষে ফসলের মাঠে স্থানীয় লোকজন আয়োজন করে গরুর গাড়িদৌড় প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতায় আশপাশের এলাকার গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছেন অনেকে। ওসমানপুর, যশোর, ২৬ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন
প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৪০ জন দুস্থ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছে পঞ্চগড় বন্ধুসভার সদস্যরা। পানিমাছপুকুরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠ, হাফিজাবাদ, পঞ্চগড়, ২৬ ডিসেম্বরছবি: রাজিউর রহমান
হাওরে সারা দিন কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকেন কৃষকেরা। তাঁদের জন্য বাড়ি থেকে সেখানেই খাবার আসে। উফতার হাওর, সদর, সিলেট, ২৬ ডিসেম্বরছবি: আনিস মাহমুদ
ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে শহর। এরই মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। টেপাখোলা, ফরিদপুর, ২৬ ডিসেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
এক মা তাঁর সন্তানকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য গরম কাপড়ে জড়িয়ে কোলে নিয়ে আছেন। চরকাউয়া খেয়াঘাট, বরিশাল, ২৬ ডিসেম্বরছবি: সাইয়ান
শুক্রবার সকালে যশোরে তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কনকনে ঠান্ডায় জরুরি কাজে ঘর থেকে বের হতে হয় অনেককে। সকাল সাড়ে নয়টা, নওয়াপাড়া, যশোর, ২৬ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো
কাপ্তাই হ্রদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকেরা। পর্যটকবাহী নৌকা দুর্ঘটনার কারণ অতিরিক্ত যাত্রী, ছাদের ওপর নাচানাচি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বালুখালী, রাঙামাটি, ২৬ ডিসেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পুরো এলাকা, সঙ্গে কনকনে শীত। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় কর্ণফুলী নদীতে নৌযানগুলো সতর্কতার সঙ্গে চলাচল করছে। বেলা সাড়ে ১১টা, শাহ আমানত সেতু, চট্টগ্রাম, ২৬ ডিসেম্বরছবি: জুয়েল শীল