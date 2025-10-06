একঝলক (৬ অক্টোবর ২০২৫) এক

ময়ূর নদ থেকে কচুরিপানা অপসারণ করছেন শ্রমিকেরা। বয়রা শ্মশানঘাট, খুলনা, ৬ অক্টোবরছবি: সাদ্দাম হোসেন
দীর্ঘদিন ধরে খুলনার সোনাডাঙ্গা বাইপাস লিংক সড়কটি বেহাল। গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে বড় বড় যানবাহন চলাচল করে এবং ভোগান্তিতে পড়ে। সোনাডাঙ্গা, খুলনা, ৬ অক্টোবরছবি: সাদ্দাম হোসেন
বৃষ্টি হয়েছে, কমেছে তাপমাত্রা। নরম সকালে গরুকে ঘাস খাওয়াতে এনেছেন এক রাখাল। সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরছবি: আনিস মাহমুদ
সড়কের পাশে অস্থায়ীভাবে লক্ষ্মীপূজার সরঞ্জাম বিক্রির জন্য নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। সেখানে ক্রেতারা কিনতে ভিড় করছেন। স্ব রোড, বরিশাল, ৬ অক্টোবরছবি: সাইয়ান
স্টিলের নৌকায় করে নদীপথে আনা হয়েছে কয়লা। শ্রমিকেরা নৌকা থেকে কয়লা নামাতে ব্যস্ত। এসব কয়লা ইটভাটাসহ বিভিন্ন কলকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সিঙ্গাইর নদ, সালুটিকর, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরছবি: আনিস মাহমুদ
কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ফগার মেশিন ব্যবহার করে মশার লার্ভা ধ্বংস এবং মশকনিধনে ওষুধ স্প্রে করা হচ্ছে। মুন্সেফবাড়ী, কুমিল্লা, ৬ অক্টোবরছবি: আবদুর রহমান