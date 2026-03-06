একঝলক (৬ মার্চ ২০২৬)

গতি মাপার যন্ত্র (স্পিড গান) দিয়ে গাড়ির গতি পরিমাপ করছেন হাইওয়ে পুলিশের এক সদস্য। বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কের শাজাহানপুর উপজেলার নয় মাইল এলাকা, বগুড়া, ৬ মার্চছবি: সোয়েল রানা
বরিশাল থেকে বস্তাভর্তি ধান ট্রাকে করে রংপুরে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যবসায়ী। পথে ট্রাকটি সড়কের পাশে উল্টে যায়। এখন অন্য একটি ট্রাকে ধানের বস্তাগুলো ওঠানো হচ্ছে। পিয়ারপুর, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৬ মার্চছবি: আলীমুজ্জামান
বোরো ধানখেতের আল দিয়ে আলুর বস্তা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কৃষকেরা। গঙ্গাদাস, সদর, রংপুর। ৬ মার্চছবি: মঈনুল ইসলাম
সূর্যমুখী ফুলের বাগানে ঘুরতে এসে হলুদে ভরা ফুলের সমারোহের মধ্যে সেলফি তুলছেন পাহাড়ি তিন তরুণী। বেতছড়া এলাকা, বান্দরবান, ৬ মার্চছবি: মং হাই সিং মারমা
রাঙা ঠোঁট আর বাহারি পালকে কালিম পাখির রাজকীয় রূপ। দেশি এই পাখিগুলো জলাশয়সমৃদ্ধ এলাকায় একসময় প্রচুর দেখা যেত। বর্তমানে এর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। গাজীপুর সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৬ মার্চছবি: সাদিক মৃধা