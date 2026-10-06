একঝলক (৬ অক্টোবর ২০২৬)

সবুজ ধানের শীষে লেগে আছে শিশিরবিন্দু। টেকনিক্যাল পাড়া, রাঙামাটি, ৬ অক্টোবরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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সকালের আলো ফুটতেই কাজের জন্য রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে ঢুকছেন শ্রমিকেরা। সারিবদ্ধভাবে গেট পাস দেখিয়ে তাঁদের প্রকল্পে প্রবেশ করতে হয়। রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৬ অক্টোবরছবি: হাসান মাহমুদ
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কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ। এর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের কুলিং টাওয়ার। লালন শাহ সেতু, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৬ অক্টোবরছবি: হাসান মাহমুদ
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কাদাপানি দিয়ে ঘর লেপার কাজ করছেন তিনি। অভিরাম, রংপুর, ৬ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
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ধানখেতে পেতে রাখা বাঁশের ফাঁদে আটকা পড়েছে ইঁদুর। উত্তম বটতলা, রংপুর, ৬ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
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নৌকায় ভেসে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন দুই ব্যক্তি। গোয়াইনঘাট, সিলেট, ৬ অক্টোবরছবি: আনিস মাহমুদ