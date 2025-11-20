একঝলক (২০ নভেম্বর ২০২৫)

সকালের মিঠে রোদে শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন এক ব্যক্তি। আরাজি নিয়ামত, রংপুর, ২০ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
ধানখেতের ওপর উঠছে ভোরের সূর্য। ভোগতেরা, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ২০ নভেম্বরছবি: কল্যাণ প্রসূন
গ্রামের মেঠো পথে ছোট ভাইকে নিয়ে বেরিয়েছে এক কিশোর। অভিরাম, রংপুর, ২০ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কোটাবৈষম্য ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে হরতাল পালন করছে তিনটি সংগঠন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার এ হরতাল শুরু হয়। বনরূপা, রাঙামাটি, ২০ নভেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
পুঁইবীজ তুলছেন এক ব্যক্তি। মধ্যপাড়া, রাঙামাটি, ২০ নভেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা