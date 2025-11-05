একঝলক (৫ নভেম্বর ২০২৫)

হেমন্তের সকালে আকাশে পেঁজা তুলার মতো মেঘ জমেছে। এমন স্নিগ্ধ সকালে নাতনিকে নিয়ে খেলায় মেতেছেন গৃহকর্ত্রী। বাহাদুরসিং, রংপুর, ৫ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
উত্তর জনপদে হেমন্তেই শুরু হয়েছে শীতের আমেজ। তাই গ্রামের পথে পথে এখন ভাপা পিঠা বিক্রি করছেন নারীরা। হারাটি, রংপুর, ৫ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
নয়ানী গ্রামের সরকারি এই পুকুর থেকেই চারটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন খাওয়ার পানি সংগ্রহ করেন। সাদা পদ্মফুলে ভরা এই পুকুরই লবণাক্ত উপকূলের মানুষের একমাত্র মিঠাপানির ভরসা। কয়রা, খুলনা, ৫ নভেম্বরছবি: ইমতিয়াজ উদ্দীন
অলকানন্দা ফুলকে শোভাবর্ধন করেছে ঝোড়োবৃষ্টির ফোঁটা। বগা পড়া, কাউখালী, রাঙামাটি, ৫ নভেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
খাবারের খোঁজে বিদ্যুতের তারে বসে আছে বুলবুলি। জুনুমাছড়া ঘাগড়া, রাঙামাটি, ৫ নভেম্বর।ছবি: সুপ্রিয় চাকমা