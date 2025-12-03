একঝলক (৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

বিদ্যুতের তারে বসে আছে একটি পাখি। বিল পাবলা, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন
ধান কেটে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এক ব্যক্তি। সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বরছবি: সাজেদুল আলম
অ্যালুমিনিয়ামের কারখানায় কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। নিউ সদরঘাট রোড, বরিশাল, ৩ ডিসেম্বরছবি: সাইয়ান
শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে বার্ষিক পরীক্ষা না হওয়ায় ফাঁকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ঠনঠনিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগুড়া, ৩ ডিসেম্বরছবি: সোয়েল রানা
বাঁশের তৈরি মাথাল ও ঝুড়ি কিনে বাড়ি ফিরছেন এক ব্যক্তি। গোলাপের চর খেয়াঘাট, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৩ ডিসেম্বরছবি: আবদুর রহমান ঢালী
খালে ডোঙা চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। রংপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা, ৩ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বনাম শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির মধ্যকার খেলার মুহূর্ত। সাভার, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বরছবি: তানভীর আহাম্মেদ