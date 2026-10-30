একঝলক (৩০ অক্টোবর ২০২৬)

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শেষে ২২ দিন পর শরীয়তপুরের জেলেরা পদ্মা ও মেঘনা নদীতে মাছ শিকারের জন্য নেমেছেন। তাঁদের শিকার করা মাছ নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছেন। শুক্রবার সকালের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর এলাকায়ছবি: সত্যজিৎ ঘোষ
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সবজির জমি থেকে পালংশাক তুলে আঁটি করার কাজ করছেন স্থানীয় নারী কৃষিশ্রমিকেরা। তাঁরা সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাজ করে ৩০০ টাকা মজুরি পান। ৩০ অক্টোবর চহেড়া, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনাছবি: সাদ্দাম হোসেন
চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলীকে ডেঙ্গু রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার বিভিন্ন স্থানে মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা বিভিন্ন সড়ক ও এলাকায় ওষুধ ছিটিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন। শুক্রবার বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলী পূর্ব দাশ পাড়ায়ছবি: জুয়েল শীল
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ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ঐশী দাস। আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলীর বাংলাবাজারে ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে মেয়ের নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা লিপি দাস। শুক্রবার সকাল ১০টায়ছবি: জুয়েল শীল