একঝলক (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ফুটবল উৎসবের উদ্বোধনে অতিথিদের সঙ্গে সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী উচ্চবিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, সুনামগঞ্জ, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: খলিল রহমান
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অপ্রতিম হত্যার বিচার দাবিতে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কোটবাড়ি বিশ্বরোড, কুমিল্লা, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: প্রথম আলো
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দৌলতদিয়া বাস টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকাল বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনার তদন্তের অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বাস থেকে আলামত সংগ্রহ করেন। দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: এম রাশেদুল হক
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রাজশাহীতে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রিয়াজউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় ও বগুড়ার দুপচাঁচিয়ার তালোড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের লড়াই। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম, রাজশাহী, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: শহীদুল ইসলাম
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যমুনায় মাছ শিকারে ব্যস্ত জেলেরা। চরবাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: সোয়েল রানা
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সাইকেলে হরেক পণ্যের পসরা নিয়ে বিক্রির জন্য বের হয়েছেন এক ফেরিওয়ালা। বড়ইতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: সোয়েল রানা
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স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মালটা ভ্যানে বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। ফজলুল হক অ্যাভিনিউ, বরিশাল, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: সাইয়ান
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সড়কে জমে থাকা ময়লা–আবর্জনা পরিষ্কার করছেন সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। কলাপট্টি, বরিশাল, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: সাইয়ান
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মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাম ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বরছবি: সাজিদ হোসেন