একঝলক (৫ এপ্রিল ২০২৬)

মাঠের পাশে খালে জাল পেতে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলেরা। কিসমত ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৫ এপ্রিলছবি: সাদ্দাম হোসেন
বিলের মধ্যে বাঁশের খুঁটিতে বসে আছে একটি মাছরাঙা। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে জলার কাছে, পুকুরে, উপকূলে, বনে প্রায় ১১ প্রজাতির মাছরাঙা দেখা যায়। মাছরাঙা গাছপালায় ভরা পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্ন জলাশয়নির্দেশক পাখি। রাজাবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৫ এপ্রিলছবি: সাদিক মৃধা
সিলেটে এখন প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। সকালের বৃষ্টিতে ছাতার নিচে শিশুকে আগলে পথ চলছেন অভিভাবক। শিবগঞ্জ, সিলেট, ৫ এপ্রিলছবি: আনিস মাহমুদ
গরম বাড়ায় বৈদ্যুতিক ফ্যানের চাহিদা বেড়েছে। বিক্রির জন্য দোকানের সামনে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সিলিং, টেবিল ও স্ট্যান্ড ফ্যান। জিন্দাবাজার, সিলেট, ৫ এপ্রিলছবি: আনিস মাহমুদ
বাড়ন্ত বোরো ধানখেতের মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছে খ্যাঁকশিয়াল। আশেকপুকুর, শাজাহানপুর, বগুড়া, ৫ এপ্রিলছবি: সোয়েল রানা
সিলেটের চৌহাট্টা-রিকাবীবাজার সড়কের বিভিন্ন স্থানে ফুটপাত ধসে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এরপরও ঝুঁকি নিয়ে ওই পথেই চলছেন পথচারী। চৌহাট্টা, সিলেট, ৫ এপ্রিলছবি: আনিস মাহমুদ