একঝলক

একঝলক (৬ আগস্ট ২০২৬)

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রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে সবুজ ধানখেতের পাশ দিয়ে জাল হাতে মাছ ধরতে যাচ্ছে এক শিশু। রাধানগর, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, ৬ আগস্ট
ছবি: আনিস মাহমুদ
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বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে ফুলগুলো আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। শান্তিবাগ ওয়াকওয়ে, মৌলভীবাজার, ৬ আগস্ট
ছবি: আকমল হোসেন
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ঘরের বারান্দায় বসে টিপা ফল পাড়ার জন্য বাঁশ ফালি করে কোটা তৈরি করছেন এক পাহাড়ি। গেৎশিমানী পাড়া, বান্দরবান, ৬ আগস্ট
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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গাছের উঁচু ডালে বসে আছে কাঠবিড়ালি। গোসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৬ আগস্ট
ছবি: সাদিক মৃধা
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রঙ্গন ফুলে ডানা মেলে বসেছে বর্ণিল প্রজাপতি। ফারুকপাড়া, বান্দরবান, ৬ আগস্ট
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে তিনটি শালিক। গাছবান, খাগড়াছড়ি, ৬ আগস্ট
ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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আমন ধানের খেতের কাছে ওড়াউড়ি করছে পায়রার ঝাঁক। রাধানগর, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, ৬ আগস্ট
ছবি: আনিস মাহমুদ
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বর্ষায় চারদিকে থই থই পানি। ডোঙ্গা নৌকা নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। হেতালবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৬ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
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রংপুর নগরের সিটি পার্ক বাজার থেকে জাহাজ কোম্পানি মোড় পর্যন্ত প্রায় আধা কিলোমিটার সড়কে লেগেই থাকে যানজট। ফুটপাতে অবৈধ দোকান ও পদচারী–সেতু ব্যবহার না করায় বাড়ছে ভোগান্তি। সিটি পার্ক বাজার, রংপুর, ৬ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
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মৌসুমি ফল জাম্বুরা নিয়ে বসে আছেন এক বিক্রেতা। প্রতিটি বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকায়। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ৬ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
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কারখানা থেকে নতুন সোফা ভ্যানে করে শোরুমে নেওয়া হচ্ছে। দরগাহাট এলাকা, কাহালু, বগুড়া, ৬ আগস্ট
ছবি: সোয়েল রানা
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গ্রামের খোলা মাঠে সাইকেল নিয়ে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। ধরমণ্ডল, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৬ আগস্ট
ছবি: শাহাদৎ হোসেন
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জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে ভিড় করছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। ঢাকা, ৬ আগস্ট
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
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নদীর ওপর নির্মিত বেইলি সেতুটি একটি বাল্কহেডের ওপর ভেঙে পড়েছে। বাল্কহেড থেকে ইট তোলা হচ্ছে। খামারপাড়া, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৬ আগস্ট
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
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টানা বৃষ্টিতে সড়কে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। ভোগান্তিতে পড়েছেন চলাচলকারীরা। নিউমার্কেট এলাকা, ঢাকা, ৬ আগস্ট
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
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আকাশজুড়ে জমেছে কালো মেঘ। বিঘাই নদ, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, ৬ আগস্ট
ছবি: সাইয়ান
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মনসাপূজা উপলক্ষে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত পালশিল্পী। কলসকাঠি, বরিশাল, ৬ আগস্ট
ছবি: সাইয়ান
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জ্বালানি তেল–গ্যাসসংকট, বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল ও মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ১১–দলীয় ঐক্যের সমাবেশ। মুক্তাঙ্গন, ঢাকা, ৬ আগস্ট
ছবি: সাজিদ হোসেন
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