একঝলক (৬ আগস্ট ২০২৬)

গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে তিনটি শালিক। গাছবান, খাগড়াছড়ি, ৬ আগস্টছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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আমন ধানের খেতের কাছে ওড়াউড়ি করছে পায়রার ঝাঁক। রাধানগর, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট, ৬ আগস্টছবি: আনিস মাহমুদ
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বর্ষায় চারদিকে থই থই পানি। ডোঙ্গা নৌকা নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। হেতালবুনিয়া, বটিয়াঘাটা, খুলনা, ৬ আগস্টছবি: সাদ্দাম হোসেন
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রংপুর নগরের সিটি পার্ক বাজার থেকে জাহাজ কোম্পানি মোড় পর্যন্ত প্রায় আধা কিলোমিটার সড়কে লেগেই থাকে যানজট। ফুটপাতে অবৈধ দোকান ও পদচারী–সেতু ব্যবহার না করায় বাড়ছে ভোগান্তি। সিটি পার্ক বাজার, রংপুর, ৬ আগস্টছবি: মঈনুল ইসলাম
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মৌসুমি ফল জাম্বুরা নিয়ে বসে আছেন এক বিক্রেতা। প্রতিটি বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকায়। পাবলিক লাইব্রেরি মাঠের সামনে, রংপুর, ৬ আগস্টছবি: মঈনুল ইসলাম
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কারখানা থেকে নতুন সোফা ভ্যানে করে শোরুমে নেওয়া হচ্ছে। দরগাহাট এলাকা, কাহালু, বগুড়া, ৬ আগস্টছবি: সোয়েল রানা