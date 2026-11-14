একঝলক

এক ঝলক (১৪ নভেম্বর ২০২৬)

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বেলগাছের উঁচু ডালে বসে একটি সুইচোরা পাখি। বাঁশপাতার মতোই সবুজ তার দেহের পালকের রং। ইংরেজি নাম গ্রিন বা লিটন গ্রিন বি-ইটার। বয়রা, খুলনা, ১৪ নভেম্বর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
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ডোবায় ফুটে থাকা লাল শাপলার পাশে সাঁতার কাটছে কয়েকটি পাতিহাঁস। নান্দলা, কিশোরগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর
ছবি: তাফসিলুল আজিজ
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ব্রিটিশবিরোধী প্রজা বিদ্রোহের ঐতিহাসিক নিদর্শন ইটাকুমারী জমিদারবাড়ি। একসময় পরিত্যক্ত বাড়িটি আলোকসজ্জা ও দোকানপাটের কারণে এখন দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে। ইটাকুমারী, পীরগাছা, রংপুর, ১৩ নভেম্বর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
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নদীতে গোসল করানোর জন্য ঘোড়াটি নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। বৈকণ্ঠপুর, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর
ছবি: আব্দুল মোমিন
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লেবুর মৌসুম শেষ হলেও বারমাসি গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে ছোট-বড় লেবু। বুড়িঘাট, নানিয়ারচর, রাঙামাটি, ১৪ নভেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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ছুটির দিনে সকালে কাপ্তাই হ্রদে ঘুরতে বেরিয়েছেন পর্যটকেরা। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ১৪ নভেম্বর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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গাছের ডালে বসে আছে একঝাঁক টিয়া পাখি। বন বিভাগ এলাকা, খাগড়াছড়ি, ১৪ নভেম্বর
ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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হাজীগঞ্জে প্রথমবারের মতো আয়োজিত মিনি ম্যারাথনে অংশ নেন ৮০০ প্রতিযোগী। হাজীগঞ্জে, চাঁদপুর, ১৪ নভেম্বর
ছবি: আলম পলাশ
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বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করে ফরিদপুর ডায়াবেটিক সমিতি। ঝিলটুলী, ফরিদপুর, ১৪ নভেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
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প্রচণ্ড রোদে ঝুড়িতে মালামাল ও হাতে বালতি নিয়ে লোহার সেতু পার হচ্ছেন এক ব্যক্তি। শৈলপ্রপাত, বান্দরবান, ১৪ নভেম্বর
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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