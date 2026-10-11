একঝলক

একঝলক (১১ অক্টোবর ২০২৬)

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মনু নদে জাল ফেলে মাছ ধরছেন এক ব্যক্তি। মনু সেতু এলাকা, মৌলভীবাজার, ১১ অক্টোবর
ছবি: আকমল হোসেন
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নদীর পাড়ের বালুচরে খাবারের খোঁজে ঘুরছে একটি খঞ্জনা পাখি। শ্রীপুর, গাজীপুর, ১১ অক্টোবর
ছবি: সাদিক মৃধা
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লাল জবা ফুলে পোকামাকড়ের আনাগোনা। আগরবাগান এলাকা, জীবতলি, রাঙামাটি, ১১ অক্টোবর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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অটোরিকশায় করে গ্রামে প্লাস্টিকের পণ্য বিক্রি করতে এসেছেন এক ফেরিওয়ালা। পছন্দের জিনিস আগ্রহ নিয়ে দেখছে এক পাহাড়ি শিশু। মোরঘোনা গ্রাম, বড়াদম, রাঙামাটি, ১১ অক্টোবর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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বেগুনখেতে আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত কৃষক। গাবতলী, বগুড়া, ১১ অক্টোবর
ছবি: সোয়েল রানা
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বাস না পেয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে থানচি বাসস্টেশনে অপেক্ষা করছেন এক মা। চার দিন ধরে বান্দরবান-থানচি সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। থানচি, বান্দরবান, ১১ অক্টোবর
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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বৈদ্যুতিক তারে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে একঝাঁক পাখি। রানীর পাড়া, গাবতলী, বগুড়া, ১১ অক্টোবর
ছবি: সোয়েল রানা
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বাড়িতে ফলানো কাঁচকলা বিক্রি করতে শহরে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। নিসবেতগঞ্জ, রংপুর, ১১ অক্টোবর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
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ফুলকপির খেতে নিড়ানি দিচ্ছেন এক কৃষক। নয়াপুকুর, রংপুর, ১১ অক্টোবর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
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ভাটায় পোড়ানোর পর দইয়ের পাত্র নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীদের লোকজন। ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
ছবি: সাজেদুল আলম
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