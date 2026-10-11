একঝলক (১১ অক্টোবর ২০২৬)

বাস না পেয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে থানচি বাসস্টেশনে অপেক্ষা করছেন এক মা। চার দিন ধরে বান্দরবান-থানচি সড়কে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। থানচি, বান্দরবান, ১১ অক্টোবরছবি: মং হাই সিং মারমা
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বৈদ্যুতিক তারে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে একঝাঁক পাখি। রানীর পাড়া, গাবতলী, বগুড়া, ১১ অক্টোবরছবি: সোয়েল রানা
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বাড়িতে ফলানো কাঁচকলা বিক্রি করতে শহরে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। নিসবেতগঞ্জ, রংপুর, ১১ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
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ফুলকপির খেতে নিড়ানি দিচ্ছেন এক কৃষক। নয়াপুকুর, রংপুর, ১১ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
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ভাটায় পোড়ানোর পর দইয়ের পাত্র নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীদের লোকজন। ধানগড়া পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জছবি: সাজেদুল আলম