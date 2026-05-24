একঝলক (২৪ মে ২০২৬)

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে মাংস কাটার জন্য বিক্রি হচ্ছে এই কাঠের টুকরা। অনেকে এটিকে খাইট্টা বলেন। বরকোটা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ মেছবি: আবদুর রহমান ঢালী
কোরবানির পশুর মাংস কাটায় দরকার পরে ছুরি-চাকু-চাপাতি। সেগুলেই বিক্রি চলছে। আলীপুর, ফরিদপুর, ২৪ মেছবি: আলীমুজ্জামান
খুলনা নগরের সিটি করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় কোরবানির পশুর হাটে বিক্রির জন্য আসতে শুরু করেছে গরু। যশোরের কালিয়া থেকে নসিমনে করে আনা গরুগুলো হাটে নামাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ৭ নম্বর ঘাট, খুলনা, ২৪ মেছবি: সাদ্দাম হোসেন
খালে নৌকায় করে নারকেলগাছের শুকনা ডগা নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। ডুবি, নেছারাবাদ, পিরোজপুর, ২৪ মেছবি: সাইয়ান
শাঁস বিক্রির জন্য তাল কাটা হচ্ছে। দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ মেছবি: আবদুর রহমান ঢালী
পবিত্র ঈদুল আজহায় পরিবারের শিশুদের নতুন পোশাক কিনতে দোকানে ভিড় জমিয়েছেন নারীরা। বউবাজার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৪ মেছবি: সাজেদুল আলম
পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে হোগলার পাটির চাহিদা বেড়ে যায়। এক ব্যবসায়ী হোগলা কিনে যাচ্ছেন রিকশায়। ঢাকা-মতলব সড়ক, নোয়াগাঁও, কুমিল্লা, ২৪ মেছবি: আবদুর রহমান ঢালী
কুড়িগ্রামে রাশিয়ার বাইকুনুর জাতের আঙুর চাষ করছেন উদ্যোক্তা। ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম, ২৪ মেছবি: প্রথম আলো