একঝলক (১২ মার্চ ২০২৬)

সড়কের পাশে নির্মাণকাজের ইট–বালু রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এতে চলাচলে ভোগান্তির মুখে পড়ছেন পথচারীরা। গৌরীপুর বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১২ মার্চছবি: আবদুর রহমান ঢালী
৬ / ২২
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেছে কাভার্ড ভ্যান। এতে ভ্যানটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ছিদ্র হয়ে যায়। সেখান থেকে পড়তে থাকা ডিজেল সংগ্রহ করছেন স্থানীয়রা। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, ১২ মার্চছবি: প্রথম আলো
৭ / ২২
আমগাছে বসে দুরন্তপনায় মেতেছে দুই শিশু। সাজাপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া, ১২ মার্চছবি: সোয়েল রানা
৮ / ২২
মাঠ থেকে আলু তুলে এনে স্তূপ করা হয়েছে বাড়ির উঠানে। সেখান থেকে নেওয়া হবে হিমাগারে। এর আগে আলুগুলো বাছাই করছেন কৃষক পরিবারের সদস্যরা। চাঁনপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১২ মার্চছবি: সোয়েল রানা
৯ / ২২
ঈদের পোশাক কিনতে দোকানে ভিড় করেছেন নারীরা। রবিউল মার্কেট, পাবনা, ১২ মার্চছবি: হাসান মাহমুদ
১০ / ২২
প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘সহমর্মিতার ঈদ’ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে ৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে নতুন জামা উপহার দেন পাবনা বন্ধুসভার বন্ধুরা। প্রথম আলোর পাবনা কার্যালয়, পাবনা, ১২ মার্চছবি: হাসান মাহমুদ
১১ / ২২
জ্বালানি তেলের জন্য পাম্পে মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের দীর্ঘ লাইন। আসাদ গেট, ঢাকা, ১২ মার্চছবি: দীপু মালাকার
১২ / ২২
ঈদ আসন্ন। অনেকেই সালামি ও ঈদ উপহার দেবেন নতুন নোট দিয়ে। তাই খোলাবাজার থেকে বেশি দামে কিনছেন নতুন নোট। গুলিস্তান, ঢাকা, ১২ মার্চছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
১৩ / ২২
পুকুর থেকে মাছ ধরে বাড়ি ফিরছেন মা–ছেলে। ক্রাইক্ষ্যং পাড়া, বান্দরবান, ১২ মার্চছবি: মং হাই সিং মারমা