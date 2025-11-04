একঝলক (৪ নভেম্বর ২০২৫)

আমন ধানখেতের পাশ দিয়ে চলে গেছে মেঠো পথ। আর নীল আকাশে সাদা মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে। বংকুরা, নেছারাবাদ, পিরোজপুর, ৩ নভেম্বরছবি: সাইয়ান
কৃষকের ঘরে উঠছে আমন ধান। খেত থেকে ধান কেটে এনে বাড়ির উঠানে যন্ত্রের সাহায্যে মাড়াই করে নিচ্ছেন একটি কৃষক পরিবারের সদস্যরা। পানাইল, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
একসময়ের খরস্রোতা মধুমতী নদী। এখন গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে বাঁওড়ে পরিণত হয়েছে। পড়ে আছে পরিত্যক্ত ফেরিঘাটের পন্টুন। গোপালপুর, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
বিচ্ছু। ভয়ংকর একটি পোকা। শীত আসার আগে এই পোকা বেশি দেখা যায়। ভাঙা মুড়া, কাপ্তাই, রাঙামাটি, ৩ নভেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
পানি কমছে কাপ্তাই হ্রদে, অল্প পানিতে ছোট চিংড়ি ও মাছ শিকারে সাদা বকগুলো দল বেঁধে নেমেছে। আলুটিলা, রাঙামাটি, ৩ নভেম্বর। ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
বাগানে ফুটে আছে বকফুল। সলঙ্গা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৩ নভেম্বরছবি: সাজেদুল আলম
চরের মাঝে মালামাল নিয়ে ছুটছে ঘোড়ার গাড়ি। এক সময়ের দ্রুতগামী এই বাহন এখন টিকে আছে শুধু চরাঞ্চলেই। চর শিবরামপুর, পাবনা, ৩ নভেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ
সড়কের পাশে ডোবায় ফোঁটা কচুরি ফুল তুলে নিচ্ছে শিশুরা। গোপালপুর, ফরিদপুর, ৩ নভেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
হেমন্তের এই সময় পাকা ধানের ম ম সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামীণ এলাকায়। কয়েক দিন বাদে পয়লা অগ্রহায়ণ শুরু হবে বাঙালির নবান্ন উৎসব। চর ঘোষপুর, পাবনা, ৩ নভেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ