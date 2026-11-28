পানবরজ থেকে বিক্রির জন্য পান তুলছেন চাষিরা। আকারভেদে ৮০টি পান বিক্রি হয় ৪০ থেকে ১২০ টাকায়। রতিরামপুর, রংপুর, ২৮ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
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উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর, ২৮ নভেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
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ধান কাটার মৌসুমে কাদামাটির পথ দিয়ে ফসল পরিবহনে কাজে লাগছে ঘোড়ার গাড়ি। একসময় দ্রুততম বাহন হিসেবে পরিচিত এই গাড়ি এখন মূলত কৃষিকাজ ও মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। কোলাদী, সুজানগর সড়ক, পাবনা, ২৮ নভেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ