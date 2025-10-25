একঝলক (২৫ অক্টোবর’ ২০২৫)

বিস্তীর্ণ জলাশয়জুড়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বিজরা বাজার, কুমিল্লা, ২৫ অক্টোবরছবি: আবদুর রহমান
নিজের বাগানের সুপারি সাইকেলে চাপিয়ে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। নোনাডাঙ্গা, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবরছবি: সাদ্দাম হোসেন
সড়কের ধারে ফল বিক্রি করতে বসেছেন মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী। প্রধান ডাকঘরের সামনে, রংপুর, ২৫ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
নারকেলের ছোবড়া বা খোসা থেকে আঁশ ছেঁকে আলাদা করার পর যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেটিই হলো কোকোপিট। এটি আধুনিক কৃষি ও বাগানে মাটির এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রহিমাবাদ, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবরছবি: সাদ্দাম হোসেন
প্রথম আলো মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে সদর উপজেলায় শতাধিক শিশুকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। ছুটি ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ২৫ অক্টোবরছবি: আবদুল মোমিন