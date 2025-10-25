একঝলক

একঝলক (২৫ অক্টোবর’ ২০২৫)

১ / ১৩
পাতায় বসেছে খুদে ঘাসফড়িং। সুরভি উদ্যান, রংপুর, ২৫ অক্টোবর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
২ / ১৩
খাঁচার ভেতরে খাবার হাতে ঝুলে আছে ছোট্ট একটি বানর। রামজাদি, বান্দরবান, ২৫ অক্টোবর
ছবি: মংহাইসিং মারমা
৩ / ১৩
পথের ধারে ফুটে আছে বুনো ফুল। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সাজেদুল আলম
৪ / ১৩
চাষ করার জন্য জমিতে পানি দিয়ে নরম করা হচ্ছে। পিঠাকড়া, সিলেট, ২৫ অক্টোবর
ছবি: আনিস মাহমুদ
৫ / ১৩
আমনখেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন কৃষকেরা। মেজরটিলা, সিলেট, ২৫ অক্টোবর
ছবি: আনিস মাহমুদ
৬ / ১৩
নিজের খেতের ফসল তুলে গ্রাম থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় শহরে বিক্রি করতে যাচ্ছেন তাঁরা। পুরানপাড়া, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৭ / ১৩
রংবেরঙের প্রজাপতি ফুলের রস খাচ্ছে। কাটাছড়ি, রাঙামাটি, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৮ / ১৩
বিস্তীর্ণ জলাশয়জুড়ে ফুটে আছে লাল শাপলা। বিজরা বাজার, কুমিল্লা, ২৫ অক্টোবর
ছবি: আবদুর রহমান
৯ / ১৩
নিজের বাগানের সুপারি সাইকেলে চাপিয়ে হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষক। নোনাডাঙ্গা, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
১০ / ১৩
সড়কের ধারে ফল বিক্রি করতে বসেছেন মৌসুমি ফল ব্যবসায়ী। প্রধান ডাকঘরের সামনে, রংপুর, ২৫ অক্টোবর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১১ / ১৩
নারকেলের ছোবড়া বা খোসা থেকে আঁশ ছেঁকে আলাদা করার পর যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেটিই হলো কোকোপিট। এটি আধুনিক কৃষি ও বাগানে মাটির এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রহিমাবাদ, বাগেরহাট, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
১২ / ১৩
প্রথম আলো মানিকগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে সদর উপজেলায় শতাধিক শিশুকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। ছুটি ভাটবাউর, মানিকগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর
ছবি: আবদুল মোমিন
১৩ / ১৩
খেয়াঘাটে নৌকার অপেক্ষায় চরাঞ্চলের মানুষ। চরবাটিয়া, সারিয়াকান্দি, বগুড়া, ২৫ অক্টোবর
ছবি: সোয়েল রানা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
একঝলক থেকে আরও দেখুন