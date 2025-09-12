একঝলক (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত সড়কের মাঝখানে কেটে পয়োনিষ্কাশন পাইপ বসানোর কাজ চলছে। এ কারণে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। কাজীপাড়া এলাকা, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: সাজিদ হোসেন
হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিতে দুর্ভোগে পড়েন বাইরে বের হওয়া মানুষ। বেলা সাড়ে ১১টা, সিটি গেট এলাকা, চট্টগ্রাম, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: জুয়েল শীল
শিখো–প্রথম আলো জিপিএ–৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ‘মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থ কে না বলার’ শপথ নেয় শিক্ষার্থীরা। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম, রাজশাহী, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: শহীদুল ইসলাম
পুকুরের মধ্যে কচুরিপানা স্তূপ করে জৈব সারের ভিটি (ভিটা) বানিয়ে লাউগাছ রোপণ করছেন কৃষক আলীম শেখ। বলাই কান্দি এলাকা, পিয়ারপুর, সদর উপজেলা, মাদারীপুর, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই পাট নিয়ে গজারিয়ার সাপ্তাহিক হাটে যাচ্ছেন কৃষক। হাটে বর্তমানে প্রতি মণ পাট ৩৮০০ থেকে ৪০০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। দড়ি কৃষ্ণপুর এলাকা, কৃষ্ণপুর, সদরপুর উপজেলা, ফরিদপুর, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
পাবনা সদরের হাজিরহাটে প্রতি শুক্রবার পুরোনো সাইকেলের হাট বসে। প্রকারভেদে এসব সাইকেল ২ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকায় কেনাবেচা হয়। আরিফপুর, পাবনা, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ
বাজারে উঠেছে আখ। তবে দাম বেশ চড়া। প্রতিটি আখ প্রকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকায়। হাজিরহাট, পাবনা, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ
শীতকালীন সবজি ফুলকপির চারার পরিচর্যায় ব্যস্ত কিষান–কিষানিরা। কয়েক দিনের মধ্যেই এসব চারা তুলে অন্য জমিতে রোপণ করা হবে। উথলী, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: সোয়েল রানা
ভাটায় পোড়ানো মাটির পাত্র গাছ রোপণের জন্য নার্সারিতে নিয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ পাল। পাইকারিতে প্রতিটি পাত্র চার থেকে পাঁচ টাকায় বিক্রি করেন তারা। শংকরপুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: সোয়েল রানা
জুমচাষের পাকা ধান কাটতে ব্যস্ত এক মারমা নারী। সকাল ৯টা, তুলাছড়ি, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: মংহাইসিং মারমা
পুকুর থেকে শাপলা ফুল তুলছেন এক ব্যক্তি। হানসামা এলাকা, বান্দরবান, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: মংহাইসিং মারমা
রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। প্রজেক্ট দেখছে আগত শিক্ষার্থীরা। রংপুর, ১২ সেপ্টেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম