একঝলক (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

বাগানে শোভা ছড়াচ্ছে বেগুনি পিটুনিয়া ফুল। সিটি করপোরেশন, ময়মনসিংহ, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: মোস্তাফিজুর রহমান
২ / ১০
শীতের সকালে মহাসড়ক দিয়ে সাইকেলে মালামাল নিয়ে গ্রামে বিক্রি করতে যাচ্ছেন ফেরিওয়ালা। হাজীরহাট, রংপুর, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: মঈনুল ইসলাম
৩ / ১০
বাড়ির আঙিনায় ফরাবিন শিমখেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন পাহাড়ি এক কিষানি। শূকরছড়ি, রাঙামাটি, ১ ফ্রেব্রুয়ারিছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৪ / ১০
শীতের সকালে ঘাঘট নদে মাছ ধরতে নেমেছেন জেলে। বিন্যাটারী, রংপুর, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: মঈনুল ইসলাম
৫ / ১০
ঝাঁক বেঁধে পাখিরা বিদ্যুতের তারে বসে আছে। সাপছড়ি যৌথ খামারপাড়া, রাঙামাটি, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৬ / ১০
নয়ানীর বৃন্দাবন মেলার মণ্ডপে পূজা চলছে। কয়রা, খুলনা, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: ইমতিয়াজ উদ্দীন
৭ / ১০
বিদ্যুতের তারে বসেছে দুই ফিঙে। শিরোমণি, খুলনা, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: সাদ্দাম হোসেন
৮ / ১০
খুলনায় ২ ফেব্রুয়ারি হবে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা। উপস্থিত থাকবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাই জনসভার মাঠ, মঞ্চ প্রস্তুতসহ অন্যান্য প্রস্তুতি চলছে। প্রভাতি স্কুলের মাঠ, খালিশপুর, খুলনা, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: সাদ্দাম হোসেন
৯ / ১০
চাতালে ধান শুকাচ্ছেন নারী-পুরুষেরা। প্রতি মণ ধান শুকিয়ে তাঁরা মজুরি পান ২৪ টাকা। ফুলতলা, শেরপুর, বগুড়া, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: সোয়েল রানা
১০ / ১০
লোকালয়ের মেঠো পথে শিয়াল। কুটিরপাড়, রংপুর, ১ ফেব্রুয়ারিছবি: মঈনুল ইসলাম