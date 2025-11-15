একঝলক (১৫ নভেম্বর ২০২৫)

আগামী সোমবার কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে কার্তিক প্রতিমা বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছেন কারিগরেরা। শ্রী শ্রী হরি ঠাকুরের মন্দির, বরিশাল, ১৫ নভেম্বরছবি: সাইয়ান
শনিবারের সাপ্তাহিক হাটে নানা ধরনের গাছ ও শীতকালীন সবজির চারা বিক্রি হচ্ছে। হাটখোলা, বরিশাল, ১৫ নভেম্বরছবি: সাইয়ান
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে রোগী বেড়ে যাওয়ায় মেঝে ও বারান্দায়ও চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ, ১৫ নভেম্বরছবি: প্রথম আলো
সাপ্তাহিক হাটে নানা ধরনের বীজ বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। হাটখোলা, বরিশাল, ১৫ নভেম্বরছবি: সাইয়ান
জমির মাঝে বাঁশের খুঁটি পুঁতে উঁচু ঘর তৈরি করা হয়েছে। বন্য শূকর ও হাতি থেকে ফসল রক্ষায় কৃষকেরা এই ঘরে রাতে মশাল জ্বালিয়ে পাহারা দেন। লাঠিটিলা-ডোমাবাড়ী সীমান্ত, জুড়ী, মৌলভীবাজার, ১৫ নভেম্বরছবি: কল্যাণ প্রসূন
সকালের রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে নিজের ধানখেত দেখতে এসেছেন তিনি। বিটেশ্বর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৫ নভেম্বরছবি: আবদুর রহমান ঢালী