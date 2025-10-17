এক ঝলক (১৭ অক্টোবর ২০২৫)

বায়ুদূষণ রোধের বার্তা নিয়ে ময়মনসিংহে সাইকেল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। টাউন হল এলাকা, ময়মনসিংহ, ১৭ অক্টোবরছবি: প্রথম আলো
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্বে অতিথিদের সঙ্গে বিজয়ীরা। সেন্ট যোসেফ উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, খুলনা, ১৭ অক্টোবরছবি: সাদ্দাম হোসেন
সাঙ্গু নদের চরে বাদাম চাষের জন্য বীজ বপন করছেন দুই পাহাড়ি নারী। ভাঙ্গামুড়া, বান্দরবান, ১৭ অক্টোবরছবি: মংহাইসিং মারমা
স্কুল ছুটির দিন, তাই বিল থেকে শাপলা তুলেছে দুজন। চন্দনপাট এলাকা, রংপুর, ১৭ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
সড়কের পাশে ছাতিমগাছ ছেয়ে গেছে ফুলে। নজর কাড়ছে পথচারীদের। দক্ষিণ মমিনপুর, রংপুর, ১৭ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
আগাম জাতের আলু রোপণ করছেন চাষি। ৬০ দিনে এই আলু তোলার উপযুক্ত হবে। শাহবাজপুর এলাকা, রংপুর, ১৭ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম
জলাবদ্ধ খেতের মধ্যে মশারির নেট টেনে মাছ ধরছে শিশুরা। মুরারীদাহ এলাকা, কৈজুরী, ফরিদপুর, ১৭ অক্টোবরছবি: আলীমুজ্জামান
দেখে মনে হতে পারে, এটি কোনো পুরোনো সাইকেল বেচাকেনার হাট। কিন্তু এই সাইকেলগুলো মূলত দিনমজুর শ্রমিকদের। ভোরের আলো ফুটতেই এসব সাইকেলে ডালি–কোদাল বেঁধে কাজের সন্ধানে বের হন তাঁরা। তালাইমারী, রাজশাহী, ১৭ অক্টোবরছবি: হাসান মাহমুদ
কুয়াশাচ্ছন্ন হেমন্তের সকালে বাড়ির পাশের গ্রামীণ পাকা সড়কে যন্ত্রের সাহায্যে আমন ধান মাড়াই করে নিচ্ছেন কৃষক পরিবারের সদস্যরা। গোয়ালকান্দি এলাকা, ফরিদপুর, ১৭ অক্টোবরছবি: আলীমুজ্জামান
বাজারে এখন নানা ধরনের পানি রাখার পাত্র পাওয়া যায়। তাই মাটির তৈরি কলসের চাহিদা কমেছে। একজন পাল মাটির কলস তৈরি করে রোদে শুকাতে দিচ্ছেন। প্রতিটি কলস ৬০ টাকা করে বিক্রি হয়। কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, ১৭ অক্টোবরছবি: সাইয়ান