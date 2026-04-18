একঝলক ১৮ এপ্রিল ২০২৬

গাছের ডালে বসে আছে দুই ভাতশালিক। কলাবাগান, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১৮ এপ্রিলছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
জোড়াতালির ঝুঁকিপূর্ণ সেতু। যেকোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। বালুবাহী বাল্কহেডের ধাক্কায় খিরাই নদের ওপর নির্মিত সেতুর মাঝের পিলার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে। নতুন বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১৮ এপ্রিলছবি: আবদুর রহমান ঢালী
বেলগাছের পাতা ঝরে পড়েছে, শুকনো ডালে ঝুলছে বেল। সেনপাড়া, রংপুর, ১৮ এপ্রিলছবি: মঈনুল ইসলাম
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থেকে এসেছেন বকুল সাহা। পথে ঘুরে নারী ও শিশুদের ব্যবহারের জন্য কানের দুলসহ কাপড়ের তৈরি নানা পণ্য বিক্রি করছেন। জিলা স্কুলমাঠ, রংপুর, ১৮ এপ্রিলছবি: মঈনুল ইসলাম
বিদ্যুতের তারে বসে আছে চড়ুই পাখি। কলাবাগান, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, ১৮ এপ্রিলছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
ঝলঝলি বসন্তপুর গ্রামের উদ্যোক্তা আবুল কালাম আজাদের বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে আঙুর। পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, ১৮ এপ্রিলছবি: মজিবর রহমান খান
গঙ্গাচড়া উপজেলা থেকে আসা হামে আক্রান্ত সন্তানকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন মা জায়তুনি বেগম। আইসোলেশন কক্ষ, শিশু ওয়ার্ড, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ১৮ এপ্রিলছবি: মঈনুল ইসলাম