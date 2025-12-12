একঝলক (১২ ডিসেম্বর ২০২৫)

ছুটির দিন বিকেলে ভাসমান বেলুন ও নৌকায় চড়ে উচ্ছ্বসিত শিশু ও তরুণ-তরণীরা। বাস্তুহারা ছাতার পার্ক, খুলনা; ১২ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন
বিক্রি নয়, বই দিয়ে বই নিতে হবে—এমন ভিন্ন ধারার বইমেলার আয়োজন করে খুলনা বুক রোড টিম। সেখানে ভিড় করেন অনেকে। শিববাড়ি মোড়, খুলনা; ১২ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন
শীতের পিঠার মধ্যে অন্যতম চিতই আর ভাপা। সাতটি চুলায় পিঠা বানিয়েও বিক্রিতে হিমশিম খাচ্ছেন দোকানি। লালবাগ এলাকা, রংপুর; ১২ ডিসেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
শীতকালে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় বেড়ে যায় বায়ুদূষণ। এই অস্বাস্থ্যকর বাতাসে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন রাজধানীবাসী। গাবতলী বেড়িবাঁধ এলাকা, ঢাকা; ১২ ডিসেম্বরছবি: তানভীর আহাম্মেদ
শীত মৌসুমে লেপ-তোশকের চাহিদা বাড়ে। বিক্রির জন্য নেওয়া হচ্ছে লেপ-তোশক। ধোপাগুল এলাকা, সিলেট; ১২ ডিসেম্বরছবি: আনিস মাহমুদ
হাওর ও পাহাড়ঘেরা সিলেট অঞ্চলে বছরের এই সময় জন্মায় রেমা ফুল। এলাকায় অনেকে একে উলুফুল বলে। এই ফুল তৈরি ঝাড়ুর বেশ চাহিদা রয়েছে। এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা, সিলেট; ১২ ডিসেম্বরছবি: আনিস মাহমুদ
মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে সারি বেঁধে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা। মেডিকেল কলেজ চত্বর, হাড়োকান্দি এলাকা, ফরিদপুর; ১২ ডিসেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
শিকার পর্ব শেষে বিরতি। দেয়ালের ওপর বসে আছে বকের একটি দল। রাজবাঁধ, ডুমুরিয়া, খুলনা; ১২ ডিসেম্বরছবি: সাদ্দাম হোসেন