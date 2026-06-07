একঝলক (৭ মে ২০২৬)

ভোররাতের বৃষ্টির বিন্দু জমে আছে লিলি ফুলে। সাধনাপুর, রাঙামাটি, ৭ জুনছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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ঈদুল আজহার ছুটি শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলেছে। শিশুরত্ন কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড স্কুল, উত্তম বানিয়াপাড়া, রংপুর, ৭ জুনছবি: মঈনুল ইসলাম
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ময়মনসিংহ-ধোবাউড়া সড়কের গোয়াতলা এলাকায় বালুবোঝাই ট্রাকসহ বেইলি সেতু ভেঙে পড়েছে। গোয়াতলা, ময়মনসিংহ, ৭ জুনছবি: প্রথম আলো
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সাপ্তাহিক হাটে কাঁঠাল এনেছিলেন বাগানিরা। ক্রেতার অভাবে বিক্রি করতে না পেরে অনেকে নদীর ঘাটে কাঁঠাল ফেলে চলে যান। ফেলে যাওয়া কাঁঠাল পচে যাচ্ছে নদীর ঘাটে। বনরূপা সমতা ঘাট, রাঙামাটি, ৭ জুনছবি: সুপ্রিয় চাকমা