একঝলক (১৪ জুন ২০২৬)

পথের ধারে অবহেলায় জন্মানো গাছে দৃষ্টিনন্দন ফুল ও ফল। এগুলো স্থানীয়ভাবে লাল ভেরেন্ডা নামে পরিচিত। বদনীভাঙ্গা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ১৪ জুনছবি: সাদিক মৃধা
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যশোর ও খুলনার বিভিন্ন হ্যাচারি থেকে সংগ্রহ করা মাছের পোনা দূরদূরান্তে সরবরাহের উদ্দেশ্যে লোডপয়েন্টে জড়ো করছেন ব্যবসায়ীরা। ট্রাক ও পিকআপে পোনা পাঠানোর আগে পানি পরিবর্তন করে নিচ্ছেন তাঁরা। গিলাতলা, খুলনা, ১৪ জুনছবি: সাদ্দাম হোসেন
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মহাসড়কে অবাধে চলছে নছিমন, সঙ্গে অন্যান্য নিষিদ্ধ যানবাহন। শিরোমনি, খুলনা, ১৪ জুনছবি: সাদ্দাম হোসেন
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শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ নিয়ে হাসিমুখে এক ছাতার নিচে পাহাড়ি পথ ধরে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দুই পাহাড়ি শিশু। কালাঘাটা, বান্দরবান, ১৪ জুনছবি: মং হাই সিং মারমা
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পাতার ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছে গিরগিটি। রামজাদী,বান্দরবান, ১৪ জুনছবি: মং হাই সিং মারমা
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বৃষ্টিভেজা দিনে স্কুলে মধ্যাহ্নবিরতিতে ঝালমুড়ি ও চানাচুরের ঠেলাগাড়িকে ঘিরে শিক্ষার্থীরা। প্রজন্ম বদলালেও স্কুলগেটের সামনে এমন দৃশ্য এখনো রয়ে গেছে। তেরোরতন, সিলেট, ১৪ জুনছবি: আনিস মাহমুদ
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ব্যবহার শেষে ফেলে দেওয়া বা পরিত্যক্ত টায়ার সংগ্রহ করে পুনরায় বিক্রির জন্য প্রস্তুত করছেন শ্রমিকেরা। এসব টায়ারের একটি অংশ মেরামত ও আবার ব্যবহারের উপযোগী করা করে বিভিন্ন যানবাহনে ব্যবহার করা হয়। হুমায়ুন রশীদ চত্বর, সিলেট, ১৪ জুনছবি: আনিস মাহমুদ