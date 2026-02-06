একঝলক (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে প্রার্থীদের ফেস্টুন তৈরির জন্য কাঠের ফ্রেম বানাতে ব্যস্ত কারিগর। কলেজ রোড, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: সাইয়ান
২ / ১০
জলাশয় সেচে দল বেঁধে মাছ ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ষোলমাইল এলাকা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: সাজেদুল আলম
৩ / ১০
এখন পাটের দাম বেশ চড়া। ভালো দাম পাওয়ায় গুদাম থেকে পাট বের করে বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতি মণ পাট বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার থেকে সাড়ে ৫ হাজার টাকায়। তকিপলবাজার, কাউনিয়া, রংপুর। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ছবি: মঈনুল ইসলাম