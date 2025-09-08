একঝলক(৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

রাতে কাপ্তাই হ্রদে জাল ফেলেছেন জেলে, সকালে তুলে আনছেন। রাবারবাগান, রাঙামাটি, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
পরিবারে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বহুকাল ধরে চা-বাগানের শ্রমিকেরা প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শেষ ও আশ্বিন মাসের শুরুতে করম উৎসব উদ্যাপন করছেন। দিলদারপুর-ক্লিভডন চা-বাগান, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলেছবি: কল্যাণ প্রসূন
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর রেলস্টেশনে দক্ষিণে দুই কিলোমিটার দূরে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। আক্কেলপুর, জয়পুরহাট, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: প্রথম আলো
মুরগির জন্য দেওয়া খাবারে ভাগ বসিয়েছে তিলাঘুঘু। শ্রীপুর, গাজীপুর, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: সাদিক মৃধা
সড়কের পাশের ডোবা থেকে মাছ ধরছে গ্রামের শিশু-কিশোরেরা। বিটেশ্বর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: আবদুর রহমান ঢালী
নদীর তীর এলাকা থেকে জ্বালানির জন্য পাটকাঠি নিয়ে আসছেন এক নারী। হাট শেরপুর, বগুড়া, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: সোয়েল রানা
খাবারের খোঁজে বড় দিঘির জলে ছোট সরালির ওড়াউড়ি। মাটিপাড়া, রামকান্তপুর, রাজবাড়ী, ৭ সেপ্টেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
পুকুর, বিল ও বাঁওড়ে মাছ ধরার আগে জালের ছেঁড়াফাটা অংশ সেলাই করে নিচ্ছেন পেশাদার দুই জেলে। ধুলদি, ফরিদপুর, ৭ সেপ্টেম্বরছবি: আলীমুজ্জামান
মাটির হাঁড়ি তৈরি করে চুল্লিতে পোড়ানো শেষে সংরক্ষণ করছেন গৃহিণী। পালপাড়া, রংপুর, ৮ সেপ্টেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম
বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেলায় বিক্রির জন্য মাটি দিয়ে খেলনা তৈরি করে শুকাতে দিচ্ছেন চারুবালা পাল। ছবিটি রংপুর সদরের পালপাড়া এলাকা থেকে তোলা। ৮ সেপ্টেম্বরছবি: মঈনুল ইসলাম