একঝলক (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

বাবার হাত ধরে শহীদ মিনারে গিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে শিশু আয়েশা সিদ্দিকা। উপজেলা পরিষদ চত্বর, মিরসরাই, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: ইকবাল হোসেন
অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বগুড়া শহরের শহীদ খোকন পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে দুই শিক্ষার্থী। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শহীদ খোকন পার্ক, বগুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: সোয়েল রানা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শহীদ খোকন পার্ক, বগুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: সোয়েল রানা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চাকমা ভাষার বর্ণমালা লেখা ফেস্টুন হাতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রীদিসুদমের (নিয়মনীতি) সদস্যরা। রিজার্ভ মুখ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, রাঙামাটি, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: সুপ্রিয় চাকমা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিতে ছুটে আসছে বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পাহাড়ি এই শিক্ষার্থী। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা, বান্দরবান, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: মং হাই সিং মারমা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবসের প্রভাতফেরি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফোরামের সদস্যরা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা, বান্দরবান, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: মং হাই সিং মারমা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবসে প্রভাতফেরি করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা, বান্দরবান, ২১ ফেব্রুয়ারিছবি: মং হাই সিং মারমা