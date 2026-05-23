একঝলক (২৩ মে ২০২৬)

দুই কর্মজীবী নারী প্লাস্টিকের বেড়া তৈরি করছেন। জয়রা, মানিকগঞ্জ সদর, ২৩ মেছবি: আব্দুল মোমিন
রোদের দেখা নেই। তবুও বাতাসে ধান শুকানো ও ঝাড়াই নিয়ে সড়কে ব্যস্ত এক কিষানি। বত্তরবিল, রংপুর, ২৩ মেছবি: মঈনুল ইসলাম
পানি বেশি হওয়ায় ধান কাটা, মাড়াই ও ঘরে তোলা নিয়ে বিপাকে কৃষক। দূরদূরান্তের জমি থেকে ধান কেটে ধান টেনে আনছেন কৃষিশ্রমিকেরা। এতে খরচ বেড়েছে। উত্তম বটতলা, রংপুর, ২৩ মেছবি: মঈনুল
ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোরবানির পশু আসতে শুরু করেছে রাজধানীর গাবতলী হাটে। গাবতলী পশুর হাট, ২৩ মেছবি: মীর হোসেন
প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ ও সচেতনতা তৈরির জন্য মানববন্ধন ও গণদাবি উত্থাপন করেছেন প্রাণিপ্রেমী ও সচেতন নাগরিকেরা। সিলেট অ্যানিমেল গ্রুপ জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এই কর্মসূচির আয়োজন করে। ২৩ মেছবি: আনিস মাহমুদ
খেজুর পাকতে শুরু করেছে, সবুজ আবরণ হলুদ হচ্ছে। গোয়ালচামট, ফরিদপুর, ২৩ মেছবি: আলীমুজ্জামান