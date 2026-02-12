একঝলক (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাররা, অপেক্ষা ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দেওয়ার। সমাসনারি মাদ্রাসা কেন্দ্র, পাবনা, ১২ ফেব্রুয়ারি, বেলা সাড়ে ১১টাছবি: বরুন রায়
নারী ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। নওহাটা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র, রাজশাহী, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: শহীদুল ইসলাম
ভোটকেন্দ্র খালের ওপারে, নৌকায় পাড়ি দিয়ে ভোট দিতে যেতে হয় মঠবাড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের। কয়রা, খুলনা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: ইমতিয়াজ উদ্দীন
হুইলচেয়ারে ভোটকেন্দ্রে ভোটার। যশোর জিলা স্কুল কেন্দ্র, যশোর, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: মনিরুল ইসলাম
ভোটকেন্দ্রের বাইরে প্রার্থীর সমর্থকদের বসানো টেবিলে পান–সুপারি রাখা হচ্ছে। এখান থেকে ভোটারদের ভোটার নম্বর যাচাই ও কেন্দ্রে প্রবেশে সহায়তা করা হয়েছিল। মদিনাবাদ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, কয়রা, খুলনা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: ইমতিয়াজ উদ্দীন
ভোট দিচ্ছেন দুই নারী। বড়সাতপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: আবদুর রহমান ঢালী
ভোটকেন্দ্রে নারী ভোটাররা, উদ্যাপন সেলফিতে। হরেকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, কুষ্টিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: তৌহিদী হাসান
ভোট দিয়েছেন এই বৃদ্ধ, অমোচনীয় কালিতে তা দেখাচ্ছেন। রাজশাহী, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: শহীদুল ইসলাম
ভোটের দিন ফাঁকা সড়ক হয়ে উঠেছিল শিশু-কিশোরদের খেলার মাঠ। বঙ্গবীর রোড, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: আনিস মাহমুদ
গোপন কক্ষ থেকে ভোট দিয়ে বের হচ্ছেন এক নারী। নারিন্দা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: দীপু মালাকার
ভোটকেন্দ্র মুখর তরুণ ভোটারে। মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ কেন্দ্র, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
ভোটকেন্দ্রের সামনে দীর্ঘ সারিতে ভোটাররা। বটমলি হোম বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: সাজিদ হোসেন
ভোট দিচ্ছেন এক নারী। মতিঝিল কলোনি কমিউনিটি সেন্টার, ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারিছবি: শুভ্র কান্তি দাশ