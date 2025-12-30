একঝলক (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)

প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শীতার্ত ২২০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। ইকরচালী উচ্চবিদ্যালয় মাঠ, তারাগঞ্জ, রংপুর, ৩০ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো
স্কুলে স্কুলে পৌঁছেছে নতুন বই। নতুন বছরের প্রথম দিনে বই বিতরণের জন্য বইয়ের সিল মারা ও সেট মেলানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কর্মচারীরা। বি বি হিন্দু একাডেমি স্কুল, রাজশাহী, ৩০ ডিসেম্বরছবি: শহীদুল ইসলাম
মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যমুনা লাইন পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস সড়কের পাশে থাকা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে আহত হন অন্তত ২০ জন। দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে তৈরি হওয়া ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাত্রীরা বের হয়ে আসছেন। ভাঙ্গাব্রিজ, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক, ৩০ ডিসেম্বরছবি: অজয় কুন্ডু
উত্তরের জেলাগুলোতে শীতের তীব্রতা অনেক বেশি। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাজের উদ্দেশ্যে চলেছেন এক বৃদ্ধ। মালিগাছা, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ
তিন দিন সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। তীব্র শীতের মধ্যে কৃষিজমিতে সেচকাজে ব্যস্ত এই কৃষক। ঈশ্বরদী, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলটির নেতা–কর্মীরা নীরবতা পালন করেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নয়াপল্টন, ঢাকা, ৩০ ডিসেম্বরছবি: মীর হোসেন
শীতে ঝুঁকি নিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজে বের হয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদী, পাবনা, ৩০ ডিসেম্বরছবি: হাসান মাহমুদ