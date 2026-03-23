একঝলক (২৩ মার্চ ২০২৬)

ঈদের ছুটিতে দুই দিন বন্ধ থাকার পর গোদনাইলে জ্বালানি তেলের ডিপোয় তেল সংগ্রহে ট্যাংক লরির দীর্ঘ সারি। নারায়ণগঞ্জ, ২৩ মার্চছবি: প্রথম আলো
সবুজে মোড়া সিলেট অঞ্চলের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর পাশাপাশি শহরতলির চা–বাগানেও ঈদের ছুটিতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। শিশুকে নিয়ে লাক্কাতুরা চা-বাগান দেখতে আসেন এই নারী। সিলেট, ২৩ মার্চছবি: আনিস মাহমুদ
ঈদের ছুটি শেষ, ঢাকায় ফিরতে ট্রেনে ওঠার আগে স্টেশনে স্বজনের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে বিদায়। রাজশাহী, ২৩ মার্চছবি: শহীদুল ইসলাম
আগাম রোপণ করা হালি পেঁয়াজ খেত থেকে তুলে খেতেই বস্তাবন্দী করছেন কৃষকেরা; পরে তা হাটে নিয়ে বিক্রি করা হবে। জাহোটি, সদর উপজেলা, মধুখালী, ফরিদপুর, ২৩ মার্চছবি: আলীমুজ্জামান
ট্রাক্টরের যুগে লাঙল দিয়ে হালচাষ এখন বিরল এক দৃশ্য, নিজের আখখেতে তা–ই তৈরি করলেন কৃষক মোস্তফা শেখ। বোয়ালিয়া, রায়পুর ইউনিয়ন, মধুখালী, ফরিদপুর, ২৩ মার্চছবি: আলীমুজ্জামান
চায়ের রাজ্য শ্রীমঙ্গলে ঈদের ছুটিতে পর্যটকদের ভিড়। বিভিন্ন রিসোর্টে নেমে আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন ভ্রমণপিপাসুরা। লেমন গার্ডেন রিসোর্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ২৩ মার্চছবি: প্রথম আলো
পাবনার ঈশ্বরদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়েছিল বিএনপির দুই পক্ষ। তখন বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরের পর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর সেই আগুন নেভায় ফায়ার সার্ভিস। পোস্ট অফিস মোড় এলাকা, ঈশ্বরদী পৌর শহর, পাবনা, ২৩ মার্চছবি: হাসান মাহমুদ