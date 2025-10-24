একঝলক (২৪ অক্টোবর ২০২৫)

জমিতে গাছের ডাল, বাঁশের আগা বা কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার নাম ‘পার্চিং’। এ পদ্ধতিতে পাখি ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের উপকার করে। কদমতলী গ্রাম, গাবতলী উপজেলা, বগুড়া, ২৪ অক্টোবরছবি: সোয়েল রানা
২ / ২১
লাল গলা মেলা পেঙা পাখিটি খাবারের খোঁজে বনের ঝোপঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোদিপুর, রাঙামাটি, ২৪ অক্টোবরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৩ / ২১
বাঁশে মশারি বেঁধে জাল তৈরি করে কাপ্তাই হ্রদে ছোট চিংড়ি শিকার করছেন এক তরুণ। কুমড়া টিলা, রাঙামাটি, ২৪ অক্টোবরছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৪ / ২১
পর্যটকবাহী বাস খাদে পড়ে মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। ইনাতনগর, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ২৪ অক্টোবরছবি: প্রথম আলো
৫ / ২১
রক্ত কাঞ্চন ফুল ‘অর্কিড ট্রি ফ্লাওয়ার’ নামেও পরিচিত। এই ফুল সাধারণত শরৎ থেকে শীতকাল পর্যন্ত ফোটে। ক্যাডেট কলেজ প্রাঙ্গণ, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, ২৪ অক্টোবরছবি: আবদুর রহমান
৬ / ২১
পিঠা বিক্রির জন্য মাটির চুলা তৈরি করছেন এক নারী। পেন্নাই বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৪ অক্টোবরছবি: আবদুর রহমান ঢালী
৭ / ২১
ফুটে আছে ডুরান্টা ইরেক্টাগাছের ফুল ও ফল। এটি সোনালি পায়রা বেরি নামেও পরিচিত। জামছড়ি বৌদ্ধবিহার, বান্দরবান, ২৪ অক্টোবরছবি: মংহাইসিং মারমা
৮ / ২১
সবুজ তৃণলতায় বসে আছে দুটি রঙিন ফড়িং। ভাঙ্গাব্রীজ, বান্দরবান, ২৪ অক্টোবরছবি: মংহাইসিং মারমা