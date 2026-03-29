ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ‘নো কিংস’ বিক্ষোভ

ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ‘নো কিংস’ বিক্ষোভ
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের যৌথ আগ্রাসনের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের হাজারো শহরে ব্যপাক বিক্ষোভ হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ এসব বিক্ষোভে অংশ নেন। ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে ‘নো কিংস’ স্লোগানের এই বিক্ষোভে ইরানে হামলার তীব্র নিন্দা জানান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ‘নো কিংস’ স্লোগানে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। সমাবেশে বলতে শোনা যায়, ‘এটি পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিস্তারের একটি পরিকল্পনা।’
