ট্রাম্পের উপস্থিতিতে নৈশভোজ চলাকালে গুলির শব্দ

ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে শনিবার রাতে হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ও ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজ চলাকালে হঠাৎ হোটেলে গুলির শব্দ শোনা যায়। তখন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্রুত অনুষ্ঠানস্থল থেকে সরিয়ে নেন। এ সময় অনুষ্ঠানস্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ ঘটনা ও এর পরবর্তী কিছু মুহূর্ত নিয়ে সাজানো হয়েছে এ ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে আয়োজিত নৈশভোজ চলাকালে বিকট শব্দ শুনে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অতিথিরা
ছবি: রয়টার্স
হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনার পর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তৎপর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা
ছবি: রয়টার্স
যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক মন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ও তাঁর স্ত্রী চেরিল হাইনসকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন নিরাপত্তাকর্মীরা
ছবি: রয়টার্স
একজন অতিথিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা
ছবি: রয়টার্স
অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হয়ে আসা ব্যক্তিদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন একজন পুলিশ সদস্য
ছবি: রয়টার্স
লালগালিচার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা
ছবি: রয়টার্স
গুলির ঘটনার পর ফোনে কথা বলছেন হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজিত বার্ষিক নৈশভোজে আগত এক অতিথি
ছবি: রয়টার্স
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এ ছবিটি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ছবিতে মাটিতে পড়ে থাকা ব্যক্তিই হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে
ছবি: এএফপি
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর ভেতরে ঢোকার জন্য ওয়েস্ট উইংয়ের একটি প্রবেশপথে অপেক্ষা করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও তাঁর স্ত্রী জ্যানেট ডাউসডেবস রুবিও
ছবি: রয়টার্স
ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের একটি বাড়িতে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার (এফবিআই) একটি ট্যাকটিক্যাল টিম। বাড়িটি হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজে হামলাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বলে ধারণা করা হচ্ছে
ছবি: এএফপি
