ট্রাম্পের উপস্থিতিতে নৈশভোজ চলাকালে গুলির শব্দ
ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে শনিবার রাতে হোয়াইট হাউস সংবাদদাতাদের বার্ষিক নৈশভোজ চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ও ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজ চলাকালে হঠাৎ হোটেলে গুলির শব্দ শোনা যায়। তখন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্রুত অনুষ্ঠানস্থল থেকে সরিয়ে নেন। এ সময় অনুষ্ঠানস্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ ঘটনা ও এর পরবর্তী কিছু মুহূর্ত নিয়ে সাজানো হয়েছে এ ছবির গল্প।
