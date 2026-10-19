ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার
ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট আগামী রোববার (২৫ অক্টোবর)। ভোট সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা। ডানপন্থী লিবারেল পার্টির (পিএল) প্রার্থী ফ্লাভিও বলসোনারোর সমর্থকেরা সাও পাওলো ও সালভাদরে সমাবেশ করছেন। অন্যদিকে বাম ঘরানার ওয়ার্কার্স পার্টির (পিটি) প্রার্থী ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভার সমর্থকেরাও প্রচার চালাচ্ছেন। সমাবেশে প্রার্থীদের ছবি ও পতাকা নিয়ে অংশ নিচ্ছেন সমর্থকেরা।
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