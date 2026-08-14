ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবনের খোঁজ
ধ্বংসস্তূপের নিচে হয়তো এখনো কেউ বেঁচে আছেন—এ আশায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধার অভিযান। কলম্বিয়ার কালি ও পেরেইরায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের তিন দিন পরও ভাঙা ভবনের স্তূপে জীবনের সন্ধান করছেন উদ্ধারকর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একে একে উদ্ধার হচ্ছে মানুষ ও প্রাণী। স্বজন কিংবা প্রিয় পোষা প্রাণীকে ফিরে পাওয়ার মুহূর্তগুলোয় তাই বিপর্যয়ের মধ্যেও দেখা মিলছে স্বস্তি, কান্না আর গভীর আবেগের।
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