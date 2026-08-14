আন্তর্জাতিক

ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবনের খোঁজ

ধ্বংসস্তূপের নিচে হয়তো এখনো কেউ বেঁচে আছেন—এ আশায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধার অভিযান। কলম্বিয়ার কালি ও পেরেইরায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের তিন দিন পরও ভাঙা ভবনের স্তূপে জীবনের সন্ধান করছেন উদ্ধারকর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একে একে উদ্ধার হচ্ছে মানুষ ও প্রাণী। স্বজন কিংবা প্রিয় পোষা প্রাণীকে ফিরে পাওয়ার মুহূর্তগুলোয় তাই বিপর্যয়ের মধ্যেও দেখা মিলছে স্বস্তি, কান্না আর গভীর আবেগের।

এএফপি
রয়টার্স
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পেরেইরায় ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবিত কারও সন্ধান করছেন উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ১৩ আগস্ট
ছবি: এএফপি
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ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সম্ভাব্য জীবিত মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। কালি শহরে, ১২ আগস্ট
ছবি: এএফপি
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ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভেতরে আটকে পড়া মানুষের সন্ধান করছেন উদ্ধারকর্মীরা। কালি শহরে, ১৩ আগস্ট
ছবি: এএফপি
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ভূমিকম্পের তীব্রতায় একটি ভবনের দেয়ালের বড় অংশ ধসে পড়েছে। কালি শহরে, ১৩ আগস্ট
ছবি: রয়টার্স
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ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের পর নিজের পোষা বিড়ালকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন এই নারী। কালি শহরে, ১২ আগস্ট
ছবি:এএফপি
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কালি শহরে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধারের পর একটি কুকুরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। ১৩ আগস্ট
ছবি: এএফপি
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ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজে উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারাও সহযোগিতা করছেন। কালি শহরে, ১৩ আগস্ট
ছবি: রয়টার্স
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ক্ষতিগ্রস্ত একটি ভবনের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিত মানুষের সন্ধান করছেন এক উদ্ধারকর্মী। ১৩ আগস্ট
ছবি: এএফপি
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