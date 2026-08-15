ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপে চলছে উদ্ধার

ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপে চলছে উদ্ধার
ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে আজ শনিবার ভোরে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে দেশটির ইস্ট নুসা তেনগারা প্রদেশে পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। ভূমিকম্পের পর মাউমেরে, লাবুয়ান বাজোসহ বিভিন্ন এলাকায় ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
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