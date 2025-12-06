আন্তর্জাতিক

ছবিতে পুতিনের ভারত সফর

প্রায় চার বছর ধরে চলা রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মস্কোর সঙ্গে দেনদরবার করছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে রুশ জ্বালানি তেল কেনা নিয়ে ওয়াশিংটনের চাপের মুখে রয়েছে নয়াদিল্লি। ঠিক এমন সময় দুই দিনের ভারত সফর করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরে বাণিজ্য থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা, জ্বালানিসহ নানা বিষয়ে আলাপ করেছেন দুই নেতা। বার্ষিক সম্মেলনেও অংশ নিয়েছে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ এই দুই দেশ। ভারতে পুতিনের এবারের সফর নিয়ে আজকের ছবির গল্প—

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠকের পর পুতিন ও মোদি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন দুই নেতা। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: এএফপি
নয়াদিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন পুতিন। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভে গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুতিন। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে পুতিনকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় একটি অরাস লিমোজিনে অবস্থান করছিলেন তিনি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: এএফপি
হায়দরাবাদ হাউসে সংবাদ সম্মেলনের পর করমর্দন করেন পুতিন–মোদি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: এএফপি
ভারতের বেঙ্গালুরুর একটি বিলবোর্ডে মোদি ও পুতিনের করমর্দনের ছবি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: এএফপি
রাষ্ট্রপতি ভবনে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ছবি তোলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, পুতিন ও মোদি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: এএফপি
পত্রিকার প্রধান শিরোনামে পুতিনের ভারত সফর। ছাপা হয়েছে পুতিন–মোদির ছবিও। মুম্বাইয়ের একটি সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্রে সেই পত্রিকা পড়ছেন এক ব্যক্তি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি:  রয়টার্স
নয়াদিল্লির পালাম বিমানঘাঁটিতে স্বাগত জানানো হয় পুতিনকে। এরপর একটি গাড়ির ভেতরে তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
