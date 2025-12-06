ছবিতে পুতিনের ভারত সফর
প্রায় চার বছর ধরে চলা রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মস্কোর সঙ্গে দেনদরবার করছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে রুশ জ্বালানি তেল কেনা নিয়ে ওয়াশিংটনের চাপের মুখে রয়েছে নয়াদিল্লি। ঠিক এমন সময় দুই দিনের ভারত সফর করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরে বাণিজ্য থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা, জ্বালানিসহ নানা বিষয়ে আলাপ করেছেন দুই নেতা। বার্ষিক সম্মেলনেও অংশ নিয়েছে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ এই দুই দেশ। ভারতে পুতিনের এবারের সফর নিয়ে আজকের ছবির গল্প—
