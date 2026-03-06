দেশে দেশে যুদ্ধের আঁচ
ইরান এবং ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সামরিক সংঘাতের প্রভাব এখন মধ্যপ্রাচ্য ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও পাল্টা হামলার জেরে আন্তর্জাতিক আকাশপথে নজিরবিহীন স্থবিরতা নেমে এসেছে, যার ফলে হাজার হাজার যাত্রী বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন। সমুদ্রপথেও শুরু হয়েছে সামরিক তৎপরতা, যার প্রভাব পড়ছে দূরবর্তী দেশগুলোর জনজীবনেও। ৫ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে এই সংঘাতের প্রভাবে সৃষ্ট অস্থিরতার কিছু খণ্ডচিত্র নিয়ে এই ছবির গল্প।
