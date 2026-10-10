আন্তর্জাতিক
ভারতের নির্বাচন কমিশন ঘিরে নিরাপত্তা, রাজপথে বিরোধীরা
নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের প্রস্তুতি ঘিরে জোরদার করা হয় নিরাপত্তা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিরোধী নেতারা। যন্তর মন্তরে ব্যারিকেড, নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের বাইরে নিরাপত্তাকর্মীদের পাহারা, আর রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে রাহুল গান্ধীসহ বিরোধী নেতাদের পদযাত্রা—এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
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